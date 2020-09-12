Рассказали, как Украина планирует возвращать Крым

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
2 Просмотров: 774
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 630
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1503
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1188
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 567
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1530
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1683
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 657
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Фото
Все фото
3
5
4
1
7
В Славянске рекламу Штепы разрисовали словами &quot;русиш швайне&quot;
В Славянске рекламу Штепы разрисовали словами "русиш швайне"
Переселенцы пикетировали Офис президента
Переселенцы пикетировали Офис президента
Пандемия валит рейтинги Зеленского, Рады и Кабмина
Пандемия валит рейтинги Зеленского, Рады и Кабмина
ГБР вызывает Лероса на допрос
ГБР вызывает Лероса на допрос
&quot;Вовка бояться - в президенты не ходить&quot; - активисты пришли к Зеленскому
"Вовка бояться - в президенты не ходить" - активисты пришли к Зеленскому
Видео
Все видео
"Вы хотите дипломатическую войну? - украинского посла обыскали белорусские пограничники
"Вы хотите дипломатическую войну? - украинского посла обыскали белорусские пограничники
Приехавшие в Украину белорусские оппозиционеры уклонились от вопроса о Крыме
Приехавшие в Украину белорусские оппозиционеры уклонились от вопроса о Крыме
Из-за представления Зеленским "слуг" на выборы перекрыли парк
Из-за представления Зеленским "слуг" на выборы перекрыли парк
Журналисты напомнили Пальчевскому о "воссоединении" на кремлевском телеканале. Он агрессивно отреагировал
Журналисты напомнили Пальчевскому о "воссоединении" на кремлевском телеканале. Он агрессивно отреагировал
Притула опубликовал первый предвыборный ролик
Притула опубликовал первый предвыборный ролик
Интервью
1/5
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Просмотров: 135
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2376
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 684
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 10026
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 234
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
11 сентября 2020
Просмотров: 333
Виніс зі школи
Закінчувалася остання в моєму школярському житті лінійка. Висловивши завчену віру в нашу здатність подолати численні труднощі на відкритих перед нами ...
суббота, 12 сентября 2020 13:19

Рассказали, как Украина планирует возвращать Крым

1 Комментировать
Рассказали, как Украина планирует возвращать Крым
Саммит по Крыму будет проходить в день начала оккупации 26 февраля. Фото flickr Hromadske

Министерство иностранных дел Украины готовит международную платформу с деоккупации Крыму. Она предусматривает проведение ежегодных саммитов и контакты на разных уровнях.

Об этом в интервью lb.ua рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

По ее словам, в стратегии деоккупации Крыму речь идет о создании платформы. Она, в свою очередь, задаст многоуровневую рамку, которая будет поддерживать тему Крыму на разных уровнях.

"Самый высокий политический уровень на себя возьмет саммит, организацию которого будет инициировать Украина. Он будет проходить ежегодно, мы предлагаем его проведения в символический для Украины день - 26 февраля - день сопротивления Крыму российской оккупации", - отметила Джапаров.

На втором уровне планируются контакты министров иностранных дел и министров обороны, поскольку необходимо поднимать тему милитаризации Крыму со стороны России.

"Следующий уровень - межпарламентские связи, работа с председателями парламентских ассамблей Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, работа с депутатами", - добавила Джапаров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил ОБСЕ уделять больше внимания оккупированном Крыму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина не признает выборов подконтрольного оккупантам губернатора в Крыму

Вице-премьер Алексей Резников заявлял, что вопрос о международном площадка с деоккупации Крыму находится на серьезном марше.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рассказали, как Украина планирует возвращать Крым». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
сентября

Ломаченко впервые стал чемпионом мира

Зарплата в валюте и зарубежные командировки: программисты отмечают профессиональный праздник

Сотни пещерных рисунков исчезло через дыхание туристов

Школьники полгода на карантине, что изменилось в учебном процессе

Топ-3 распространенных ошибки при оказании первой медицинской помощи

Самое читаемое
20-летняя модель вызвала невероятный ажиотаж откровенными фото
20-летняя модель вызвала невероятный ажиотаж откровенными фото
5
 1 Просмотров: 12978
Пышногрудая миллиардерша в тесном топе встала в пикантную позу
Пышногрудая миллиардерша в тесном топе встала в пикантную позу
5
 Просмотров: 9324
Французская модель позировала обнаженной напротив Эйфелевой башни
Французская модель позировала обнаженной напротив Эйфелевой башни
5
 Просмотров: 9054
Эротично позировала на яхте: сексуальная блондинка показала аппетитные ягодицы
Эротично позировала на яхте: сексуальная блондинка показала аппетитные ягодицы
6
 Просмотров: 8244
Сегодня Головосека: можно узнать, какой будет осень
Сегодня Головосека: можно узнать, какой будет осень Просмотров: 6678
Политика
Генпрокурор Венедиктова не доверяет США в деле Деркача и хочет собственных выводов
Генпрокурор Венедиктова не доверяет США в деле Деркача и хочет собственных выводов Просмотров: 54
"Правый сектор требует проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства
"Правый сектор требует проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства Просмотров: 315
Вакарчук о попурри на Софиевской площади: "Когда я на вечеринках с друзьями выпью"
Вакарчук о попурри на Софиевской площади: "Когда я на вечеринках с друзьями выпью" Просмотров: 351
"Нормандская встреча": выводы Украины и РФ кардинально различаются
"Нормандская встреча": выводы Украины и РФ кардинально различаются 1 Просмотров: 297
Голые активистки Femen поддержали Беларусь
Голые активистки Femen поддержали Беларусь Просмотров: 459
Больше всего комментируют
7
Турчинов резко отреагировал на совместную с оккупантами инспекцию на Донбассе
4
Глава "Слуги народа" рассказал, что будет делать партия в случае проигрыша местных выборов
3
Зеленского окружает огромное количество предателей и агентов России – Гордон
2
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
2
Богдана зовут на допрос в ГБР
Голосов: 17696
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua