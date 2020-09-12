Рассказали, как Украина планирует возвращать Крым

Саммит по Крыму будет проходить в день начала оккупации 26 февраля. Фото flickr Hromadske

Министерство иностранных дел Украины готовит международную платформу с деоккупации Крыму. Она предусматривает проведение ежегодных саммитов и контакты на разных уровнях.

Об этом в интервью lb.ua рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

По ее словам, в стратегии деоккупации Крыму речь идет о создании платформы. Она, в свою очередь, задаст многоуровневую рамку, которая будет поддерживать тему Крыму на разных уровнях.

"Самый высокий политический уровень на себя возьмет саммит, организацию которого будет инициировать Украина. Он будет проходить ежегодно, мы предлагаем его проведения в символический для Украины день - 26 февраля - день сопротивления Крыму российской оккупации", - отметила Джапаров.

На втором уровне планируются контакты министров иностранных дел и министров обороны, поскольку необходимо поднимать тему милитаризации Крыму со стороны России.

"Следующий уровень - межпарламентские связи, работа с председателями парламентских ассамблей Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, работа с депутатами", - добавила Джапаров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил ОБСЕ уделять больше внимания оккупированном Крыму.

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Вице-премьер Алексей Резников заявлял, что вопрос о международном площадка с деоккупации Крыму находится на серьезном марше.