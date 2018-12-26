Расширение списка санкций РФ - это список Медведчука - политолог

Политолог Анна Геранова прокомментировала новые санкции, которая Россия ввела против Украины

Вчера Россия расширила число фигурантов санкционного списка относительно граждан Украины, большая часть попавших в этот список имели конфликты с одним из лидеров Оппозиционной платформы "За жизнь" Виктором Медведчуком. Об этом пишет в своем блоге на сайте Обозреватель политолог Анна Геранова.

"Здесь и все те, кто остались в "Оппозиционном блоке" и не ушли вслед за Юрием Бойко и Сергеем Левочкиным – Борис Колесников, Вадим Новинский, Александр Вилкул, Юрий Воропаев, братья Добкины, Татьяна Бахтеева, Алексей Белый (кстати, не голосовавшие за исключение Юрия Бойко и Сергея Левочкина из фракции Ефим Звягильский и Сергей Кивалов в санкционный список не вошли, что является еще одним доказательством в пользу того, по какому принципу формировался документ и кто стоит за его созданием)", - отмечает эксперт.

Геранова считает, если документ, появившийся 1 ноября, можно назвать "Списком Медведева", то новый документ можно называть "Списком Медведчука", потому что он очень красноречиво расставляет акценты и показывает, кто в Украине является реальной системной оппозицией, а кто – "пятой колонной", -пишет она.

"То, что в России чрезвычайно плохо понимают ситуацию в Украине (не менее плохо, чем украинские политики разбираются в российских реалиях), давно понятно. Но не на столько же! Российский фактор и внешнеполитическая ориентация на Россию давно перестали быть определяющим фактором для украинского Юго-Востока. Оппозиционно настроенный житель Мариуполя, Днепра, Харькова и даже Одессы не живет настроениями политического реванша и перехода Украины под российский протекторат вместо американского. Он ненавидит (в большинстве своем) Порошенко, но это не значит, что он жаждет видеть во главе страны Путина или его ставленника", - уверена политолог.

Политолог Анна Геранова считает, что таким образом, Россия попросту не видит того, что существует иная Украина.

"Естественно, если главным экспертом по Украине выступает Виктор Медведчук, доказывающий, что его ставленник Юрий Бойко может выйти во второй тур президентских выборов и даже победить на них. А если не победить, то задать тон на следующий политический сезон, значительно усилив российский фактор в украинской политике. "И пока не ясно, кто кому оказал медвежью услугу – Медведев Бойко и Левочкину или Медведчук Медведеву. Но, похоже, Россия полностью потеряла любую видимость стратегической нити в своих отношениях с Украиной", - резюмировала она.