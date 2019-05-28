"Распущенная" Рада собралась на заседание

Нового избирательного кодекса в повестке дня нет. Фото: unn.com.ua

Верховная Рада сегодня собралась на пленарное заседание.

В зале зарегистрировались 290 народных депутатов.

В повестке дня стоит более 60 законопроектов. Нового Избирательного кодекса среди них нет.

Среди прочего, парламентарии планируют рассмотреть проекты законов о назначении досрочного отпуска участникам боевых действий, об урегулировании капелланской деятельности. Намерены усилить ответственность за фальсификацию лекарственных средств.

К рассмотрению вынесли большой блок вопросов местного самоуправления. Также парламент намерен обратиться к международному сообществу относительно осуждения нарушения прав коренных народов в Российской Федерации.

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21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.