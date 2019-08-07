Районных чиновников посылает более решительно — Зеленский разгневал опытных политиков

Автор: politarena.com.ua Зеленский назвал гибель 4 воинов "инцидентом"

Президенту страны-оккупанта Зеленский звонил из-за обострения ситуации на Донбассе, где накануне погибли 4 украинских воина. Верховный главнокомандующий попросил Путина повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей".















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6 августа вследствие артиллерийского огня боевиков под Павлополем в Донецкой области погибли 4 украинских морпеха. Это военнослужащие одного из подразделений 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Утром 7 августа президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в котором попросил того "повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей".