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среда, 07 августа 2019 16:24

Районных чиновников посылает более решительно — Зеленский разгневал опытных политиков
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Автор: politarena.com.ua
  Зеленский назвал гибель 4 воинов "инцидентом"
Зеленский назвал гибель 4 воинов "инцидентом"

Президент Владимир Зеленский снова разозлил украинских политиков. На этот раз причиной стал его разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Президенту страны-оккупанта Зеленский звонил из-за обострения ситуации на Донбассе, где накануне погибли 4 украинских воина. Верховный главнокомандующий попросил Путина повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей".

 






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6 августа вследствие артиллерийского огня боевиков под Павлополем в Донецкой области погибли 4 украинских морпеха. Это военнослужащие одного из подразделений 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Утром 7 августа президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в котором попросил того "повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей".

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