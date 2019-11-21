Райнин и Кернес планируют саботировать работу нового главы Харьковской обладминистрации - СМИ

Вадим Рабинович, Геннадий Кернес и Игорь Райнин работают над тем, чтобы объявить недоверие новому губернатору Харьковщины Алексею Кучеру. Цель проста – показать Зеленскому, что в Харьковской области ни один вопрос не может быть решен без их согласия.

Об этом пишет Деловая столица.

По данным издания, бывшие оппоненты Кернес, Райнин и Светличная могут объединиться под флагами Оппозиционной платформы "За Жизнь", чтобы противостоять команде президента в регионе и взять реванш.

"Их объединяют главные бенефициары партии. Вадим Рабинович в целом должен стать главным куратором от "Оппоплатформы" на Харьковщине. Союз с Райниным и Светличной выгоден Кернесу, поскольку он враждует с Аваковым. Для Юлии Светличной также присматривают должность. По информации источников, она должна сесть в кресло заместителя главы облсовета. У нее уже есть важная функция в облсовете. Светличная возглавляет межфракционную группу "Єдність та розвиток Харківщини", в которую входят три четверти депутатов облсовета", - отмечает ДС.

Издание отмечает, что по большому счету, депутатов межфракционной группы "Єдність та розвиток Харківщини" уже может быть достаточно, чтобы выразить недоверие губернатору Алексею Кучеру.

"Райнин и Светличная уже ведут работу в этом направлении. По данным источников, ведутся переговоры с членами фракций в облсовете, представителями комиссий. Задачи достаточно глобальные: недоверие Кучеру, а также обвал рейтингов команды президента Зеленского в области. Кучеру будут всячески мешать с назначением его людей и попытками собрать команду качественных менеджеров. Задача сделать связку Кернес-Рабинович безальтернативными "столпами" Харьковщины, без "договорняка" с которыми любая деятельность в области невозможна. Банковую хотят заставить согласовывать с ними любые вопросы – политические, кадровые, хозяйственные", - отмечает ДС.

"Источники также сообщают, что Геннадий Кернес уже похвастался, что у него якобы есть уже 60 депутатов в облсовете против Кучера. Игорь Райнин сейчас является депутатом облсовета от БПП. Его задача – переформатировать большинство в базу для ОПЗЖ в области, которое сможет победить "Слугу народа" на будущих местных выборах. Переговоры с депутатами и главами комиссий не прекращаются. Но для обвала рейтингов недостаточно лишь "сбить" Кучера. Вполне вероятно, что старые элиты попробуют выразить недоверие под серьезным предлогом, например, создать большие проблемы с областным бюджетом на 2020 год и раскрутить эту тему в СМИ, показать якобы слабость нового губернатора", - отмечают журналисты.