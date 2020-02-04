Раду призвали признать Майдан историческим событием

Чтобы поставить точку в том, что для Украины означает Майдан. Фото: УНІАН

Верховная Рада на этой неделе должна проголосовать постановление, которым Майдан признается историческим событием.

Об этом заявил лидер "Голоса" Святослав Вакарчук на утреннем заседании парламента во вторник.

"Именно российские СМИ и пропагандисты в Украине, которые управляются из Москвы, пытаются рассказывать старые сказки о "гражданском конфликте" в Украине. Эти сказки надо остановить.

Мы должны быть едины в отношении к Майдану. Спасибо всем руководителям проукраинских партий, фракций, которые поставили подписи под проектом постановления о признании Майдана", - продолжил Вакарчук.

Он призвал Верховную Раду "уже на этой неделе проголосовать это постановление".

"И поставить точку в том, что для Украины означает Майдан. Слава Украине", - заявил Вакарчук.

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Во вторник Верховная Рада торжественно открыла третью сессию. На заседание приехали министры с премьер-министром Алексеем Гончаруком. В сессионном зале зарегистрировались 360 народных депутатов.