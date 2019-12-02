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понедельник, 02 декабря 2019 11:52

Раду призвали принять поправку, из-за которой голодает Закревская

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Раду призвали принять поправку, из-за которой голодает Закревская
Проголосовать за поправку депутаты смогут на заседании 3 декабря. ФОТО: скриншот

Депутатов призвали принять поправку к законопроекту о Государственном бюро расследований, которая позволяет следователям и прокурорам из Управления спецрасследований ГПУ перейти в новое подразделения ГБР без конкурса.

Речь идет о правоохранителях, расследующих преступления, совершенные во время Революции Достоинства.

К принятию поправки на согласительном совете призвали председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, его заместитель Елена Кондратюк, депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко, депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин.

Проголосовать за поправку депутаты смогут на заседании 3 декабря.

"Я понимаю, что политические позиции важны, но мне хотелось обратить внимание всех политических партий и групп на незлоупотребление такими практиками как перерыв. Будет звучать много критики, но когда мы на чашу весов выкладываем два вопроса изменения в закон о ГБР и "рассмотрение разного", на которое остается очень немного депутатов Украины ... Что тут главное? Здесь нет даже какой-то дискуссии", - сказал Разумков.

"Мы рассмотрим этот законопроект первым завтра, во вторник", — добавил он.

"Я призываю немедленно принять необходимую поправку (...) Вы знаете, что активистка и адвокат Евгения Закревская вместе с другими участниками Майдана и активистами объявили голодовку, чтобы привлечь внимание к этой проблеме", - сказала Елена Кондратюк.

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Александр Корниенко отметил, что депутаты этим голосованием должны "отдать долг людям". Непринятие на предыдущем заседании поправки он назвал следствием неорганизованности Верховной Рады.

"Мы взяли на себя обязательство эту правку реализовать. Мы согласны с предложением начать с этой поправки рассмотрение, если это возможно".

"Мы полностью поддерживаем, что завтра должна быть проголосована поправка, которая сохранит расследования "дел Майдана", - добавила Ирина Геращенко.

"Напомню, что еще на позапрошлой неделе фракция "Голос" настаивала на проведении внеочередного заседания с тем, чтобы внести соответствующие изменения и снять этот вопрос", - сказал Сергей Рахманин.

Адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская голодает одиннадцатый день с требованием принять поправку в закон "О Государственном бюро расследований", которая позволит следователям и прокурорам из Управления спецрасследований ГПУ (то есть тех, кто расследовал "дела Майдана") перейти в новое подразделения ГБР без конкурса.

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Дата
02
декабря

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