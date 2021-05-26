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среда, 26 мая 2021 20:34

Ради концертов и культурных мероприятий могут ослабить карантин

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Ради концертов и культурных мероприятий могут ослабить карантин
Карантинные ограничения ослабят для проведения массовых культурных мероприятий. Фото: ua.news

Министерство культуры предлагает ослабить карантин в сфере культуры и туризма.

Предложение разработали с министерствами здравоохранения и иностранных дел. Об этом сообщает министр культуры Александр Ткаченко.

В частности, предлагается расширить возможности для проведения концертных массовых культурных мероприятий; позволить работать различным типам средств размещения и снять временные ограничения для общественной самоизоляции граждан. Также предлагают разрешить пересечение границы иностранцами некоторых государств.

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"Предварительно планируем, что эти или некоторые из этих пунктов будут действовать при условии отрицательного теста на коронавирус или при наличии документа, подтверждающего получение полного курса ковид-вакцинации у посетителей и организаторов", - отметил Ткаченко.

По состоянию на 25 мая в мире диагностировали более 167 млн ​​новых заражений на Covid-19. Больше всего больных зафиксировали в США, Индии и Бразилии.

За ежедневной количеством смертей Украина оказалась на третьем месте в Европе и на 15-м в мире.

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