Раде предлагают уволить Степанова

Фракция "Голос" призывает Верховную Раду 17 ноября рассмотреть вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.
Об этом заявил заместитель председателя фракции Ярослав Железняк на согласительном совете, сообщает "Укринформ".
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"Предлагаем завтра собрать внеочередное заседание и проголосовать увольнения этого министра как неэффективного и того, кто провалил подготовку страны к волне пандемии коронавируса", - сказал Железняк.
Экс-чиновник МЗ Оксана Сухорукова сообщила, что решение об увольнении руководителя МЗ Максима Степанова уже принято.
14 ноября министр здравоохранения Максим Степанов получил положительный тест на Covid-19.
За последние сутки в Украине обнаружили 9 832 новых больных коронавирусом. Всего на утро 16 ноября, имеем 545 689 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.
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