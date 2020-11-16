Раде предлагают уволить Степанова

 
Ексклюзивы
1/5
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
Просмотров: 927
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
Просмотров: 1404
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Просмотров: 423
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
Просмотров: 162
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
Просмотров: 612
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Просмотров: 1026
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
Просмотров: 603
Запрет абортов: все, что нужно знать
Запрет абортов: все, что нужно знать
Просмотров: 495
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Просмотров: 513
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Просмотров: 360
Фото
Все фото
3
4
3
17
3
ННа Киевщине обнаружили фейковые избирательные бюллетени с печатями
ННа Киевщине обнаружили фейковые избирательные бюллетени с печатями
Тимошенко в Раде удивила новой прической
Тимошенко в Раде удивила новой прической
10 самых популярных мэров-победителей
10 самых популярных мэров-победителей
&quot;Забодать могут неслабо&quot; - под судом над Фединой и Зверобой искали взрывчатку
"Забодать могут неслабо" - под судом над Фединой и Зверобой искали взрывчатку
Лерос обвиняет помощника Тищенко в &quot;минировании&quot; Александровской больницы
Лерос обвиняет помощника Тищенко в "минировании" Александровской больницы
Видео
Все видео
Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича
Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича
За введение режима "карантина выходного дня" высказалось 61,7% опрошенных - Савик Шустер
За введение режима "карантина выходного дня" высказалось 61,7% опрошенных - Савик Шустер
Зеленский записал новое видео из "Феофании"
Зеленский записал новое видео из "Феофании"
Рестораторы после встречи с Максимом Степановым рассчитывают на дальнейший диалог с Минздравом
Рестораторы после встречи с Максимом Степановым рассчитывают на дальнейший диалог с Минздравом
Прокремлевский пропагандист Шарий распространяет фейк о Зеленском
Прокремлевский пропагандист Шарий распространяет фейк о Зеленском
Интервью
1/5
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
Просмотров: 711
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Просмотров: 387
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
Просмотров: 2106
Феномен Зеленского больше не является решающим
Феномен Зеленского больше не является решающим
Просмотров: 1278
"При покупке недвижимости всем не хватает 2-5 тысяч долларов"
"При покупке недвижимости всем не хватает 2-5 тысяч долларов"
3 Просмотров: 2151
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
15 ноября 2020
Просмотров: 666
Хапатимуться за ножі
– Замовив перцеві балончики собі та дружині. Хоч якийсь захист буде, – каже Іван. Обговорюємо напад психічно хворого Тараса Усенка ...
понедельник, 16 ноября 2020 14:36

Раде предлагают уволить Степанова

  Комментировать
Раде предлагают уволить Степанова
Максим Степанов заболел Covid-19. Фото: ТСН

Фракция "Голос" призывает Верховную Раду 17 ноября рассмотреть вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом заявил заместитель председателя фракции Ярослав Железняк на согласительном совете, сообщает "Укринформ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заместитель Степанова посоветовала предпринимателям "искать дополнительные виды дохода" и идти работать в больницы

"Предлагаем завтра собрать внеочередное заседание и проголосовать увольнения этого министра как неэффективного и того, кто провалил подготовку страны к волне пандемии коронавируса", - сказал Железняк.

Экс-чиновник МЗ Оксана Сухорукова сообщила, что решение об увольнении руководителя МЗ Максима Степанова уже принято.

14 ноября министр здравоохранения Максим Степанов получил положительный тест на Covid-19.

За последние сутки в Украине обнаружили 9 832 новых больных коронавирусом. Всего на утро 16 ноября, имеем 545 689 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Раде предлагают уволить Степанова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
ноября

Янукович стал премьером

Самое читаемое
Снега, морозы и &quot;зимнее бабье лето&quot;: народные синоптики дали прогноз на декабрь
Снега, морозы и "зимнее бабье лето": народные синоптики дали прогноз на декабрь Просмотров: 26262
Голая звезда Playboy свела с ума изгибами тела
Голая звезда Playboy свела с ума изгибами тела
6
 Просмотров: 11808
Медики раскрыли неожиданные свойства граната
Медики раскрыли неожиданные свойства граната 1 Просмотров: 8829
Модель Дезире Шлотц завораживает чувственными образами в соблазнительном белье
Модель Дезире Шлотц завораживает чувственными образами в соблазнительном белье
4
 Просмотров: 7785
Раскованная Деми Роуз показала сексуальные формы в купальнике: горячие кадры
Раскованная Деми Роуз показала сексуальные формы в купальнике: горячие кадры
8
 Просмотров: 7191
Политика
Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича
Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича
Янукович стал премьером
Янукович стал премьером
 Просмотров: 126
Верещук рассказала, что Тищенко пытался протащить в Киевсовет подозрительных людей
Верещук рассказала, что Тищенко пытался протащить в Киевсовет подозрительных людей Просмотров: 135
Зеленский отреагировал на победу Санду на выборах в Молдове
Зеленский отреагировал на победу Санду на выборах в Молдове Просмотров: 261
Активисты навестят Зеленского с "куском асфальта" в годовщину Революции достоинства
Активисты навестят Зеленского с "куском асфальта" в годовщину Революции достоинства Просмотров: 252
Больше всего комментируют
5
В Беларуси "никакой революцией не пахнет" - Лукашенко
4
Кравчук выполняет задачи Офиса президента
3
Зеленский записал новое видео из "Феофании"
2
Тихановская призвала ЕС ужесточить санкции против режима Лукашенко
2
Сами виноваты: оккупанты обвинили крымчан в "краже" воды
Голосов: 18333
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть