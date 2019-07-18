Раде нужен компромисс, а не борьба коалиции и оппозиции - Омельченко

Экс-мэр Киева Александр Омельченко: "Мы не сможем вернуть Крым и Донбасс, если внутри нас будет раздор"

Сегодня Украине нужна не борьба коалиции и оппозиции, а объединение усилий всех политических сил для проведения решительных изменений и преодоления тех вызовов, с которыми столкнулась государство. Вместо деструктивной оппозиции в Верховной Раде должна существовать конструктивная позиция.

Об этом заявил кандидат в народные депутаты по 223-му избирательному округу и экс-мэр Киева Александр Омельченко.

"Мы не сможем вернуть Крым и Донбасс, если внутри нас будет раздор. Накануне парламентских выборов партии-кандидаты снова пытаются расколоть общество и заработать на этом деньги, рейтинг и дешевый авторитет. А среди людей тем временем растет недоверие и равнодушие", - констатировал Омельченко.

По его словам, это очень опасно, поскольку грозит существованию государства.

"В стране военный конфликт, а мы между собой вступаем в конфронтацию. Страна на пороге дефолта, нам надо отдать полтора миллиарда долларов, дефицит Пенсионного фонда - 80 миллиардов гривен, на 18% упали доходы населения только за первое полугодие года и одновременно выросли тарифы. Поэтому я против коалиции и оппозиции в Верховной Раде! Нужна конструктивная позиция каждого депутата на благо Украины", - отметил Александр Омельченко.

Он убежден, что конструктивная позиция будет заключаться не только в критике, но и в собственных предложениях от каждого депутата.

"Позиция должна быть такой: если оппонируешь - предлагай, а предложив - выполняй! Мы должны научиться искать компромисс!", - убежден Александр Омельченко.