Рада закупила полтысячи сенсорных планшетов на более 13 млн грн

Управление делами Аппарата Верховной Рады заказало 528 сенсорных планшетов на 13,80 млн грн.

Это сделали по результатам тендера 10 декабря, сообщают "Наші гроші"

Планшеты Lenovo с клавиатурой, мышкой, USB-адаптером, сетевым адаптером и сумкой по 26130 грн за каждый заказали у фирмы "Валтек".

На сайте "Леново Украина" эта модель без дополнительного оборудования стоила в розницу на 11% дороже - 28 999 грн. Разница может объясняться скидкой на оптовый заказ.

Гарантийный срок на планшет и дополнительное оборудование составляет год после поставки. Цена сделки на 3% ниже ожидаемой стоимости.

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Единственным конкурентом с такой же моделью была фирма "В.М.", причем никто не снижал цену в ходе аукциона.

Победитель тендера с уставным капиталом 375 грн фигурирует в уголовном производстве столичного ГБР против Государственного центра киберзащиты Госспецсвязи относительно возможного нанесения ущерба государственному бюджету на общую сумму почти 100 тыс. грн. при закупке программного обеспечения, пишут журналисты.

Всего с 2008 года "Валтек" получил подрядов по крайней мере на 597,90 млн грн.

В октябре Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства первым перешел на электронный документооборот.