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воскресенье, 15 декабря 2019 19:48

Рада закупила полтысячи сенсорных планшетов на более 13 млн грн

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Управление делами Аппарата Верховной Рады заказало 528 сенсорных планшетов на 13,80 млн грн.

Это сделали по результатам тендера 10 декабря, сообщают "Наші гроші"

Планшеты Lenovo с клавиатурой, мышкой, USB-адаптером, сетевым адаптером и сумкой по 26130 грн за каждый заказали у фирмы "Валтек".

 

На сайте "Леново Украина" эта модель без дополнительного оборудования стоила в розницу на 11% дороже - 28 999 грн. Разница может объясняться скидкой на оптовый заказ.

Гарантийный срок на планшет и дополнительное оборудование составляет год после поставки. Цена сделки на 3% ниже ожидаемой стоимости.

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Единственным конкурентом с такой же моделью была фирма "В.М.", причем никто не снижал цену в ходе аукциона.

Победитель тендера с уставным капиталом 375 грн фигурирует в уголовном производстве столичного ГБР против Государственного центра киберзащиты Госспецсвязи относительно возможного нанесения ущерба государственному бюджету на общую сумму почти 100 тыс. грн. при закупке программного обеспечения, пишут журналисты.

Всего с 2008 года "Валтек" получил подрядов по крайней мере на 597,90 млн грн.

В октябре Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства первым перешел на электронный документооборот.

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