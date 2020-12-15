Рада возобновила полноценную работу НАПК

Верховная Рада возобновила полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Она была заблокирована после скандального решения Конституционного суда Украины касательно отмены ответственности за ложь в декларации.
За законопроект о внесении изменений в закон "О предупреждении коррупции" проголосовали 300 нардепов на заседании ВР.
Новый документ должен снизить уровень коррупции в Украине и восстановить полномочия НАПК, в том числе в отношении судей и судей КСУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отбор судей с участием общественности: Венецианская комиссия дала советы по КСУ
- порядок осуществления контроля и полной проверки деклараций и мониторинг образа жизни субъектов декларирования;
- вводит правовое регулирование особенностей урегулирования конфликта интересов в деятельности отдельных категорий лиц;
- установление особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, судей КСУ.
- правовое регулирование порядка осуществления некоторых дополнительных мер финансового контроля;
- обеспечение правового регулирования относительно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разумков отвечает за "трэш" с декларациями. Это ударит по его президентских амбициях - Шабунин
Конституционный суд отменил уголовную ответственность за ложь в декларации.
Реагируя на решение КСУ, под зданием суда прошли протесты, а президент Украины Владимир Зеленский призвал к "перезагрузке" Конституционного суда.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заговорил о восстановлении действия ряда положений антикоррупционного законодательства.
Впоследствии судьи Конституционного суда поддержали его проект закона и выразили готовность дать разъяснения своего решения относительно электронного декларирования.
Президент внес в Раду новый законопроект об ответственности за ложь в декларации.
Комментарии