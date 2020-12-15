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вторник, 15 декабря 2020 11:50

Рада возобновила полноценную работу НАПК

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Верховная Рада возобновила полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Она была заблокирована после скандального решения Конституционного суда Украины касательно отмены ответственности за ложь в декларации.

За законопроект о внесении изменений в закон "О предупреждении коррупции" проголосовали 300 нардепов на заседании ВР.

Новый документ должен снизить уровень коррупции в Украине и восстановить полномочия НАПК, в том числе в отношении судей и судей КСУ.

 
Также в законе предусмотрено открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Предложенный законопроект предусматривает:

- порядок осуществления контроля и полной проверки деклараций и мониторинг образа жизни субъектов декларирования;

- вводит правовое регулирование особенностей урегулирования конфликта интересов в деятельности отдельных категорий лиц;

- установление особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, судей КСУ.

- правовое регулирование порядка осуществления некоторых дополнительных мер финансового контроля;

- обеспечение правового регулирования относительно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

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Реализация закона не потребует дополнительных расходов из бюджета. А его принятие будет способствовать снижению уровня коррупции в Украине; восстановит надлежащую деятельность НАПК и будет способствовать выполнению международных обязательств Украины в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Конституционный суд отменил уголовную ответственность за ложь в декларации.

Реагируя на решение КСУ, под зданием суда прошли протесты, а президент Украины Владимир Зеленский призвал к "перезагрузке" Конституционного суда.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заговорил о восстановлении действия ряда положений антикоррупционного законодательства.

Впоследствии судьи Конституционного суда поддержали его проект закона и выразили готовность дать разъяснения своего решения относительно электронного декларирования.

Президент внес в Раду новый законопроект об ответственности за ложь в декларации.

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Дата
15
декабря

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