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четверг, 01 июля 2021 15:09

Рада вернула поселку название Нью-Йорк

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Рада вернула поселку название Нью-Йорк
Переименование инициировали жители поселка. Фото: ukrinform.ua

Верховная Рада переименовала поселок Новгородское на Нью-Йорк. За постановление в четверг проголосовал 301 народный депутат.

С представлением о переименовании поселка к парламенту обратилась Донецкая областная военно-гражданская администрация.

Поселок городского типа входит в Торецкую городскую территориальною громаду и находится на расстоянии 42 км от районного центра города Бахмут.

В поселке проживают около 12 тыс. человек.

Переименование инициировали жители с целью возвращения населенному пункту его исторического названия.

Поселок назывался Нью-Йорком до 1951 года. Его переименовала в Новгородское советская власть.

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