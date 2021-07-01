Рада вернула поселку название Нью-Йорк

Верховная Рада переименовала поселок Новгородское на Нью-Йорк. За постановление в четверг проголосовал 301 народный депутат.
С представлением о переименовании поселка к парламенту обратилась Донецкая областная военно-гражданская администрация.
Поселок городского типа входит в Торецкую городскую территориальною громаду и находится на расстоянии 42 км от районного центра города Бахмут.
В поселке проживают около 12 тыс. человек.
Переименование инициировали жители с целью возвращения населенному пункту его исторического названия.
Поселок назывался Нью-Йорком до 1951 года. Его переименовала в Новгородское советская власть.
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