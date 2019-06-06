Рада узаконила импичмент

Верховная Рада проголосовала за закон о временных следственных комиссиях. Фото: УНІАН

Верховная Рада приняла закон о временных следственных комиссиях и специальных комиссиях, предусматривающий процедуру импичмента президенту.

"За" проголосовали 279 народных депутатов.

"Я поздравляю весь зал Верховной Рады с принятием исторического закона. Весь зал объединился. Некоторые говорят, что мы не работаем. Работаем и делаем это эффективно", - заявил спикер Андрей Парубий.

Закон "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" поддержали фракции "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт", "Опозиційний блок", половина "Самопоміч", Радикальна партія Олега Ляшко, "Батьківщина".

Не голосовали группы "Воля народу" и "Відродження".

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