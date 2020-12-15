Рада уволила министра ветеранов

Бессараб руководил министерством с марта 2020-го. Фото: mil.gov.ua

Верховная Рада уволила Сергея Бессараба с должности главы Министерства по делам ветеранов.

Постановление поддержали 251 народный депутат.

Накануне Бессараб подал соответствующее заявление в парламент. Также об увольнении просил министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский. Его заявление пока что не рассмотрели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде предлагают взяться аудиторам за министра Степанова

Вечером 15 декабря фракция "Слуга народа" провела заседание с участием президента Владимира Зеленского. Обсуждали кадровые изменения в Кабинете министров. Заслушали кандидатов на должности министра энергетики, министра образования и науки, министра по делам ветеранов и министра аграрной политики.