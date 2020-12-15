Рада уволила министра ветеранов

Верховная Рада уволила Сергея Бессараба с должности главы Министерства по делам ветеранов.
Постановление поддержали 251 народный депутат.
Накануне Бессараб подал соответствующее заявление в парламент. Также об увольнении просил министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский. Его заявление пока что не рассмотрели.
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Вечером 15 декабря фракция "Слуга народа" провела заседание с участием президента Владимира Зеленского. Обсуждали кадровые изменения в Кабинете министров. Заслушали кандидатов на должности министра энергетики, министра образования и науки, министра по делам ветеранов и министра аграрной политики.
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