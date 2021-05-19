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среда, 19 мая 2021 16:10

Рада создала новую ВСК: что известно

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Рада создала новую ВСК: что известно
Председателем ВСК станет нардепка от" Слуги народа " Марьяна Безуглая. Фото: "РБК-Украина"

Верховная Рада создала новую временную следственную комиссию, которая будет заниматься расследованием противоправных действий представителей власти, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности.

За проект постановления проголосовали 252 нардепа. Главой ВСК станет нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, а ее заместителем - нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

"Целью является установление фактов по поводу возможных противоправных действий представителей государственной власти, направленных на сотрудничество с государством-агрессором и другую антиукраинскую деятельность", - говорится в тексте постановления.

В частности ВСК будет расследовать историю с "вагнеровцами" и записи переговоров между Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым, которые имели место в 2014 году.

Количественный состав комиссии сформировали с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций: один представитель от 30 народных депутатов, но не менее чем по одному нардепу от каждой депутатской фракции, в количестве 11 парламентариев.

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14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков Вагнера, которых задержали 29 июля.

Журналист Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на собственные источники, что ГУР Минобороны, СБУ и департамент по военным преступлениям офиса генпрокурора проводили спецоперацию по розыску и задержанию боевиков. Срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации из Офиса президента.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что информация о срыве операции из-за предателя в ОП - "дезинформационная атака".

Нардеп Владимир Арьев сообщил, что "Европейская солидарность" имеет неопровержимые доказательства, что Офис президента сорвал спецоперацию в отношении "вагнеровцев". В связи с этим фракция требовала создать временную следственную комиссию.

24 сентября Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде вынести проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию дела "вагнеровцев" в зал заседаний для голосования.

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента 7 октября поддержал проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию возможного срыва спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера.

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