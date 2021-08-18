Рада соберется на внеочередную сессию

23 августа состоится внеочередная сессия Верховной Рады. Распоряжение подписал спикер Дмитрий Разумков.
Заседание начнется в 16:00.
Сессию созвали по требованию 156 народных депутатов.
Депутаты рассмотрят один вопрос - проект постановления об обращении Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО, Парламентской ассамблеи ОЧЭС - Организации Черноморского экономического сотрудничества, Европейского парламента, правительств и парламентов иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках "Крымской платформы" для противодействия агрессии Российской Федерации.
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16 июля Разумков закрыл пятую сессию Верховной Рады.
По графику новая сессия начнется 7 сентября, продлится до 21 января 2022 года.
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