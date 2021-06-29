Рада соберется на внеочередное заседание: что на повестке дня

ВРУ соберется 1 июля на внеочередное заседание. Фото: president.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве во вторник внеочередного заседания парламента.

Заседание состоится в 16.00 1 июля. Об этом сообщает пресс служба ВРУ.

На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

1) законопроект о внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по направлению части средств программы "Большая стройка" на ремонтно-реставрационные работы на памятниках культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности;

2) законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности;

3) законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления отдельных административных сборов за государственную регистрацию в сфере градостроительной деятельности;

4) проект Закона Украины о коренных народах Украины;

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5) законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно администрирования налогов и сборов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя;

6) законопроект о признании утратившим силу ЗУ "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины;

7) законопроект о внесении изменений в раздел ХХ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины в связи с потерей силы Закона Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины";

8) законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов);

9) законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений.

Верховная Рада приняла законопроект №4651 о возвращении тюрьмы за ложь в электронных декларациях с предложениями президента Владимира Зеленского. За документ проголосовали 315 парламентариев.