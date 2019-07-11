Рада сделала шаг к увольнению Климкина

Президент предлагает уволить Климкина. Фото: УНІАН

Перед заседанием парламента 11 июля профильный комитет рекомендовал Верховной Раде рассмотреть представление президента Владимира Зеленского, в том числе увольнение министра иностранных дел Павла Климкина.

Комитет рекомендовал уволить Климкина и назначить руководителем МИД Вадима Пристайко, пишет "РБК-Україна"

Вопрос комитет должен рассмотреть сегодня, но его перенесли на сегодня. До этого спикер Андрей Парубий заявил, что парламент сможет рассмотреть представление о назначении Пристайко при условии принятия решения профильным комитетом.

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11 июня в Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский предложил Верховной Раде уволить Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначить на его место Вадима Пристайко. 2 июля Зеленский попросил Раду срочно рассмотреть представление об увольнении Климкина.