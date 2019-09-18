Рада рассмотрит отмену импичмента президента – онлайн заседание

Сегодня будет только утреннее заседание. Фото: ТСН

Парламент начнет работу из рассмотрения проекта постановления, которым предлагают отменить принятый 10 сентября закон об импичменте президента.

В зале зарегистрировались 386 народных депутатов.

В повестке дня сегодня стоит вопрос начала работы Высшего антикоррупционного суда. Речь идет о президентском законопроекте, который предусматривает, что подсудность ВАС как суда первой, апелляционной инстанций, следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда.

На рассмотрение вынесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, направленные на уменьшение давления на бизнес. Также планируется усовершенствовать деятельность ГБР.

В общем к рассмотрению подготовлены 9 инициатив. Депутаты будут работать в пленарном режиме в течение утреннего заседания. Во второй половине дня запланирована работа в комитетах, фракциях и группах.

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10 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект Владимира Зеленского об импичменте президента. Его проголосовали по упрощенной процедуре.