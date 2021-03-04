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четверг, 04 марта 2021 15:38

Рада провалила легализацию оружия. Почти все фракции дали ноль голосов

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Рада провалила легализацию оружия. Почти все фракции дали ноль голосов
Депутаты также не поддержали решение отправить законопроекты на доработку. Фото: Сергей Ковальчук, iportal.rada.gov.ua

Верховная Рада в четверг отказалась принять законопроекты о гражданской оружие и боеприпасы.

Рекомендуемый профильным комитетом законопроект №4335 (инициаторы депутата из "Слуги народа") набрал 88 голосов при необходимых 226, сообщает "Інтерфакс-Україна"

Из "слуг" проголосовали 84 депутата. Фракции ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос", группа "Доверие" дали 0 голосов "За". 2 голоса - группа "Партия "За будущее".

Альтернативный проект №4335-1, инициатором которого является нардеп от "Голос" Андрей Шараскин, набрал 74 голоса. Голосовали "за" - 51 "слуга", 8 - "Европейская солидарность", 1 - "Батькивщина", 10 - "Голос", 2 - "Партия "За будущее".

Народные депутаты также не поддержали решение отправить законопроекты на доработку.

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Законопроект №4335 устанавливал 5 категорий гражданской огнестрельного оружия, пишет "Дзеркало тижня"

Речь шла о введении удостоверения владельца оружия. В котором указаны категории оружия, которое может иметь гражданин. Предлагалось внедрить на каждую единицу оружия технический паспорт, где должны указываться данные о владельце и серийный номер оружия.

Удостоверение владельца оружия могли бы получить дееспособные граждане Украины, которые: не имеют медицинских противопоказаний; не имеют судимости, что погашена или снята в установленном законом порядке; не привлекались к административной ответственности в течение последнего года.

Речь шла о введении Единого государственного реестра гражданского оружия и основы его ведения. Перечислялись запрещенные к гражданскому обороту огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, части оружия и дополнительное оборудование к оружию.

Законопроект №4335-1 устанавливал право на владение оружием и боеприпасами, определял условия, порядок и правила их приобретения физическими и юридическими лицами.

Документ определял перечень полномочий органов государственной власти и управления в сферах оборота оружия и боеприпасов и оказание услуг, связанных с ее использованием. Также речь шла о регламентации использования оружия субъектами хозяйствования, которые имеют лицензию на охранную деятельность.

Законопроект регламентировал обращение пневматического оружия.

В Украине пересмотрят все разрешения на оружие, заявили в начале недели в Национальной полиции.

В 1-й петиции на сайте президента, которая в 2015 году достигла необходимого количества голосов, требовали законодательно утвердить право граждан на защиту.

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Дата
04
марта

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