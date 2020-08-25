Рада повысила минималку. Через неделю она будет 5 тыс. грн

Верховная Рада поддержала проект изменений в государственный бюджет, предусматривающий повышение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.

За проголосовали 295 народных депутатов.

В частности "За" проголосовали фракции "Слуга народа" и ОПЗЖ, группы "Партия "За будущее" и "Довира".

"Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" дали ноль голосов.

Перед голосованием министр финасов Сергей Марченко сказал, что для реализации этого предусмотрено увеличение расходов на 4 млрд грн.

"За счет экономии расходов на обслуживание государственного долга.

Законопроект является сбалансированным. Реализация изменений будет стимулировать рост потребительского спроса и позволит повысить качество жизни граждан за счет повышения уровня доходов работающего населения.

Кроме того будут созданы условия для детенизации заработных плат, выплачиваемых в конвертах. Возрастут поступления от ЕСВ (единый социальный взнос. - Gazeta.ua) на 1,7 миллиардов гривен и улучшится защита трудовых, социальных прав граждан", - сказал министр.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что увеличение с 1 сентября минималки - это первый этап. В течение 2021 должны быть реализованы следующие этапы повышения.

"Потом второй этап этой программы - увеличение с 2021 года до 6 тысяч гривен. И в течение 2021 года будет третья часть - мы увеличим до 6 с половиной тысяч гривен", - заявлял Зеленский.

Сейчас минимальная зарплата составляет 4723 грн.

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