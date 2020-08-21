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пятница, 21 августа 2020 17:37

Кабмин назвал повышение минималки до 5 тыс. грн незаметным

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Кабмин назвал повышение минималки до 5 тыс. грн незаметным
Минималку повышают, чтобы разогреть экономику. Фото: pixabay.com

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что нынешнее повышение минимальной зарплаты с 4723 грн до 5 тыс. грн будет почти незаметным для людей и экономики.

По его словам, минималку повышают, чтобы разогреть экономику, повысить потребительский спрос и избежать экономического кризиса.

"Первый шаг в этом направлении - помощь пенсионерам. Мы проиндексировали пенсии, сделали соответствующие доплаты. Это важная составляющая социальной поддержки со стороны государства, и эффективный механизм мягкого стимулирования потребительского спроса", - объясняет Шмыгаль в интервью "Укринформу".

Премьер-министр говорит, что повышение минималки выведет в официальную плоскость большую сумму фонда оплаты труда в Украине в целом. Увеличение выплат поддержит людей с малой заработной платой в бюджетной сфере.

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"Учитывая наше отставание в этом вопросе от Европы, у нас большой потенциал для поднятия минимальной заработной платы. И те шаги, которые мы делаем, вполне оправданы, решение обоснованные и просчитанные", - говорит Шмыгаль.

Минимальную зарплату 6 тыс. грн люди получат в конце января - начале февраля следующего года.

"Мы таким образом частично простимулируем сезонное посленовогоднее падение потребительского спроса в этот период. Дальнейшее повышение запланировано на июль - это середина отпускного сезона, когда деловая жизнь в стране замирает. В обоих случаях экономика не получит чрезмерного инфляционного давления", - уверяет премьер-министр.

Ранее Кабмин утвердил график, согласно которому минималка должна вырасти с 1 сентября до 5 тыс. грн, с 1 января 2021 года - до 6 тыс. грн, с 1 июля 2021 года - до 6500 грн.

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