Рада поддержала ускоренное рассмотрение "антиколомойского" закона. Разумков поспорил с Порошенко

Верховная Рада одобрила применение особой процедуры при рассмотрении во втором чтении законопроекта о банковской деятельности.

"За" проголосовали 255 народных депутатов.

Перед этим глава Верховной Рады Дмитрий Разумков поспорил с пятым президентом Петром Порошенко. Спикера возмутило, как депутаты из "Европейской солидарности" обращаются в адрес депутатов из "Слуги народа".

В то же время "ЕС" возмутило то, что руководство парламента комментирует выступления их членов фракции.

К трибуне подошел Порошенко с соратниками по фракции.

- Петр Алексеевич, я сейчас поставлю на голосование. Мы завершим.

- Извините, пожалуйста. За нас голосовали не вы. За нас голосовали наши избиратели, - сказал Порошенко в маске и перчатках.

- Петр Алексеевич, я не буду вступать в полемику. Но, когда избирали избиратели...

- Я ваших действий не комментирую.

- Хорошо.

- Наденьте маску, потому что может долететь, - Разумков обратился к нардепу Гончаренко.

Спикер заявил: "Что слишком, то не здраво. Когда ваши коллеги будут нормально относиться к другим коллегам... Только ваша фракция так обращается к коллегам. Когда вы будете уважительно относиться к коллегам, у вас не будет этих проблем, ни со мной, ни с кем-то другим".

Разумков говорил в повышенном тоне.

Порошенко воскликнул в ответ: "Мы сейчас заберем микрофон. Прекратите это".

- Ну не провоцируйте нас, - также выкрикнули из "ЕС".

Порошенко подошел к Разумкову в президиум: "Дмитрий, если у тебя есть микрофон, а у нас нет..."

- Обращаемся в регламентный комитет, чтобы он рассмотрел нашу жалобу на то, что спикер парламента считает необходимым становиться нашим отцом и воспитывать нас, как маленьких детей. У нас есть родители, свои дети, нас и нам есть, кого воспитывать. А не вам это делать, - заявила с трибуны Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В конце концов депутаты перешли к голосованию.

Что приняли

После решения парламента о применении особой процедуры фракция (группа) за 2 дня должна определить не более 5 предложений, поправок, не учтенных главным комитетом, на которых она настаивает. И направить в адрес главного комитета письмо с поправками.

Каждый внефракционный народный депутат, предложений, поправок которого не учел главный комитет, может определить не более одного своего неучтенного предложения или поправки, на которой он настаивает.

Главный комитет в двухдневный срок обобщает предложения и поправки и готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении.

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Законопроект о банковской деятельности, который называют антиколомойским, Верховная Рада рассмотрит во втором чтении не ранее 8 мая. Об этом сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.