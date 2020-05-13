Рада поддержала продление запрета российских соцсетей

Санкции против ряда компаний и физлиц РФ Украина ввела три года назад.

Верховная Рада рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны продлить запрет в Украине ряда российских онлайн-ресурсов и социальных сетей.

На внеочередном заседании в среду вечером за постановление о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) проголосовали 248 народных депутатов.

"За" проголосовали фракции "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Голос", группы "За будущее" и "Доверие".

ОПЗЖ дала ноль голосов "За", "Батькивщина" - лишь 5 из 24 членов фракции.

После голосования спикер Дмитрий Разумков закрыл заседание.

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В марте 2017-го пятый президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о персональных санкциях относительно 1228 физических и 468 юридических лиц из Российской Федерации. Санкции предусматривают блокирование в интернете российских соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники", сайтов "Яндекс", "Мейл.ру". За нарушение запрета операторами и провайдерами предусмотрены штрафы.