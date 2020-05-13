Рада переходит на обычный режим работы

Очередное пленарное заседание запланировано на 19 мая. Фото: iportal.rada.gov.ua

Верховная Рада с 18 мая вернется к работе в соответствии со своим календарным планом, принятым в январе.

Соответствующий проект постановления парламент поддержал в среду, пишет "Інтерфакс-Україна".

ВР в период карантина, объявленного в Украине в связи с пандемией коронавирусной болезни Covid-19 работала в режиме комитетов.

По календарному плану, 19-22 мая парламент работает в режиме пленарного заседания, 18 мая запланировано проведение согласительного совета руководителей фракций и групп.

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13 мая Верховная Рада приняла закон о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. "За" проголосовали 270 народных депутатов.