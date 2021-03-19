Рада освободила производителей Covid-вакцин от ответственности за последствия прививок

Рада сняла ответственность с производителей вакцин от коронавируса за последствия прививок. Фото: Униан

Верховная Рада освободила производителей вакцин от коронавируса от ответственности за последствия прививок. Соответствующий законопроект приняли по сокращенной процедуре 19 марта. Решение приняли для того, чтобы Украина получила вакцины по механизму COVAX.

Поддержали документ 236 народных депутатов, сообщает "Униан". Также от ответственности за побочные эффекты от прививок освободили медицинских работников.

Препараты, которые передадут в рамках международных договоренностей, получили предварительное одобрение для применения в ряде стран.

В правительстве объяснили, что из-за того, что вакцину разрабатывали в условиях пандемии, участники механизма COVAX согласились, что освобождают производителей от возможных рисков путем применения препаратов.

Если будут негативные последствия после прививки, государство обеспечивает компенсационные выплаты.

"До конца марта - начала апреля в рамках глобальной программы COVAX мы получим партию из 570 тысяч доз AstraZeneca, а к концу мая - еще 1,1-1,2 миллиона доз, кроме того, вакцины компании Pfizer. Мы также ожидаем поставку 10 миллионов доз вакцины Novavax и индийской разработки от Bharat Biotech", - отметил председатель Минздрава Максим Степанов.

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17 марта первый человек в Украине получил обе дозы индийского препарата Covishield. 24 февраля стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Covishield. Украина получила 500 тыс. Доз вакцин. Их срок заканчивается 23 июня в 2021 году. Чтобы вся партия была использована вовремя, скорость вакцинации должна вырасти минимум вдвое.