Рада оставила Полторака в должности

Верховная Рада отказалась увольнять Степана Полторака с должности министра обороны.

Постановление президента Владимира Зеленского об увольнении Полторака поддержали 67 парламентариев при необходимых 226.

Перед голосованием представители фракций отметили, что воюющая страна не может оставаться без министра обороны.

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Накануне парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны высказался против увольнения Степана Полторака, пока не будет новой кандидатуры на эту должность.

Полторак подал в отставку после инаугурации Владимира Зеленского, 20 мая. Позже президент подал в парламент представление на его увольнение.