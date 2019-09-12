Рада облегчила жизнь евробляхерам еще на 3 месяца

Отсрочка штрафов будет последней.

Верховная Рада отсрочила на 90 дней введения штрафов за нарушение правил ввоза авто в Украине.

За принятие за основу и в целом законопроекта №1030 с учетом предложений членов Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики проголосовали 276 народных депутатов, пишет "Економічна правда"

Авторы законопроекта подчеркивают, что это отсрочка будет последней и больше депутаты не будут продлевать сроки периода освобождения владельцев евроблях от штрафов.

В документе говорится, что растаможить автомобили владельцы смогут только при 100% ставкам акцизного сбора.

Санкции за нарушение правил ввоза автомобилей с иностранной регистрацией вступили в силу 22 августа.

Штраф за превышение срока пребывания автомобилей с иностранной регистрацией от 20 до 30 суток составляет 85 тыс. грн. В случае превышения срока более чем на 30 суток, предусмотрен штраф 170 тыс. грн или конфискация.

Аналогичные санкции в случае превышения сроков временного ввоза автомобилей: за превышение срока на 20-30 суток - штраф 85 тыс. грн, более чем на 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования авто - 170 тыс. грн или конфискация.

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С начала действия штрафов для автомобилей на европейской регистрации в Украине составили 243 протокола. Такие данные предоставила Государственная фискальная служба.