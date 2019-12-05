Рада не смогла уволить Яременко с должности главы комитета

За увольнение проголосовало недостаточно депутатов. Фото: ВВС

Верховная Рада не поддержала отзыв народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

"За" проголосовали 186 народных депутатов, сообщает "Цензор.нет".

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Яременко должна была заменить коллега по фракции Елизавета Ясько.

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента поддержал проект постановления об увольнении нардепа Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.