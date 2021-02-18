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четверг, 18 февраля 2021 16:10

Рада назначила в КСУ судью от "Слуги народа"

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Верховная Рада назначила новым судьей Конституционного суда доцента Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого Виктора Кичуна.

"За" проголосовал 241 депутат. 205 голосов дали фракция "Слуга народа" и 18 - группа "Доверие", также кандидатуру Кичуна поддержали 10 нардепов из фракции "За будущее" и еще 8 внефракционных нардепов.

 

Новоназначенный судья КСУ родился 1968 года в Хмельницкой области. Образование получил в Харьковском юридическом университете, где также поступил в аспирантуру. Впоследствии ВУЗ переименовали в Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. С 1997 года он работал там ассистентом на кафедре конституционного права, а с 2003-го стал доцентом кафедры.

По совместительству Кичун работал адвокатом и юрисконсультом. С 2010-го по 2015-й был членом правления Банка "Кредит Днепр".

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Президент Владимир Зеленский, парламент и съезд судей имеют право назначить по 6 судей. 6 ноября Верховная Рада не назначила судью Конституционного суда. "За" проголосовали 100 нардепов при 226 необходимых. Вакантными оставалось 2 места. В "Слуге народа" прогнозировали, что больше всего шансов занять 2-ю вакантную должность по квоте ВР - у их кандидата Виктора Кичуна. Кичун также является близким другом представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского.

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