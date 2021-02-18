Рада назначила в КСУ судью от "Слуги народа"

Верховная Рада назначила новым судьей Конституционного суда доцента Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого Виктора Кичуна.

"За" проголосовал 241 депутат. 205 голосов дали фракция "Слуга народа" и 18 - группа "Доверие", также кандидатуру Кичуна поддержали 10 нардепов из фракции "За будущее" и еще 8 внефракционных нардепов.

Новоназначенный судья КСУ родился 1968 года в Хмельницкой области. Образование получил в Харьковском юридическом университете, где также поступил в аспирантуру. Впоследствии ВУЗ переименовали в Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. С 1997 года он работал там ассистентом на кафедре конституционного права, а с 2003-го стал доцентом кафедры.

По совместительству Кичун работал адвокатом и юрисконсультом. С 2010-го по 2015-й был членом правления Банка "Кредит Днепр".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды

Президент Владимир Зеленский, парламент и съезд судей имеют право назначить по 6 судей. 6 ноября Верховная Рада не назначила судью Конституционного суда. "За" проголосовали 100 нардепов при 226 необходимых. Вакантными оставалось 2 места. В "Слуге народа" прогнозировали, что больше всего шансов занять 2-ю вакантную должность по квоте ВР - у их кандидата Виктора Кичуна. Кичун также является близким другом представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского.