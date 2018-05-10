Рада нашла работу как минимум на неделю - Порошенко

Верховная Рада должна как можно быстрее принять закон о Антикоррупционный суд, говорит президент Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Верховная Рада должна как можно быстрее принять закон о Антикоррупционном суде.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в четверг после переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макрона, сообщает "Інтерфакс-Україна"

"Создание Антикоррупционного суда не обсуждали. А зачем его обсуждать? В парламенте находится (законопроект. - ред.), и я уверен, что парламент в состоянии поддержать и принять проект президента, который был внесен", - сказал он.

К законопроекту уже имеется около 2 тыс. поправок.

"Они (парламентарии. - ред.) обеспечили себе работу как минимум на неделю. Но, в конце концов, очень важно, чтобы закон был принят в ближайшее время", - добавил президент.

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1 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о Антикоррупционный суд. Создание суда является требованием Европейского Союза. Законопроект должен пройти второе чтение. Депутаты должны собраться в сессионном зале 15 мая.