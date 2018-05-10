Рада нашла работу как минимум на неделю - Порошенко

 
Ексклюзивы
1/5
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
10 Просмотров: 45917
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1350
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 3024
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 5832
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 1773
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 1062
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
7 Просмотров: 6948
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11151
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1962
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
Просмотров: 1620
Фото
Все фото
3
7
5
20
4
Стали известны подробности майского уикенда нардепов и заместителя министра
Стали известны подробности майского уикенда нардепов и заместителя министра
Вип-персоны на посевной: политики в костюмах поразили появлением на полях
Вип-персоны на посевной: политики в костюмах поразили появлением на полях
Ляшко с рюмкой, а Тимошенко с сырниками: политики постят фото с отдыха
Ляшко с рюмкой, а Тимошенко с сырниками: политики постят фото с отдыха
От масла до билетов в оперу: нардепы создали благотворительные фонды и &quot;засевают&quot; округа
От масла до билетов в оперу: нардепы создали благотворительные фонды и "засевают" округа
Порошенко показал красивые картинки меню для военных
Порошенко показал красивые картинки меню для военных
Видео
Все видео
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Заплевал сиденья семечками: Ляшко поймали на матче "Динамо" - "Шахтер"
Заплевал сиденья семечками: Ляшко поймали на матче "Динамо" - "Шахтер"
Открытые списки на выборах - от Рады требуют отменить закон Януковича
Открытые списки на выборах - от Рады требуют отменить закон Януковича
"Уберите нах*й" - "Интер" разозлили синие и желтые пакеты на съемках
"Уберите нах*й" - "Интер" разозлили синие и желтые пакеты на съемках
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11151
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1962
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 6714
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6498
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2142
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 мая 2018
Просмотров: 135
Бути і хотіти
Довго дбаєш про те, ким бути. І от стаєш більш-менш таким, яким хотів. А потім намагаєшся згадати, ким же ти був до того. Й підозрюєш, що був кимось ...
четверг, 10 мая 2018 15:50

Рада нашла работу как минимум на неделю - Порошенко

1 Комментировать
Рада нашла работу как минимум на неделю - Порошенко
Верховная Рада должна как можно быстрее принять закон о Антикоррупционный суд, говорит президент Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Верховная Рада должна как можно быстрее принять закон о Антикоррупционном суде.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в четверг после переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макрона, сообщает "Інтерфакс-Україна"

"Создание Антикоррупционного суда не обсуждали. А зачем его обсуждать? В парламенте находится (законопроект. - ред.), и я уверен, что парламент в состоянии поддержать и принять проект президента, который был внесен", - сказал он.

К законопроекту уже имеется около 2 тыс. поправок.

"Они (парламентарии. - ред.) обеспечили себе работу как минимум на неделю. Но, в конце концов, очень важно, чтобы закон был принят в ближайшее время", - добавил президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Откроют парк коррупции

1 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о Антикоррупционный суд. Создание суда является требованием Европейского Союза.

Законопроект должен пройти второе чтение.

Депутаты должны собраться в сессионном зале 15 мая.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рада нашла работу как минимум на неделю - Порошенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

Кропивницкий оставил юридический факультет ради театра

Порошенко отказался провозглашать Год утверждения государственного языка

Платные школы отменили только после смерти Сталина

За ночь студенты сожгли на костре 20 тысяч книг

Самое читаемое
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
19
 3 Просмотров: 115070
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
13
 Просмотров: 92911
Победобесие на марше&quot; Россия сошла с ума в канун Дня победы
Победобесие на марше" Россия сошла с ума в канун Дня победы
15
 6 Просмотров: 83758
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
14
 Просмотров: 66053
Прозрачные декольте и &quot;голые&quot; платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
Прозрачные декольте и "голые" платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
26
 Просмотров: 63737
Больше всего комментируют
11
Националисты начали блокировать телеканал "Интер"
10
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
10
Виталий Козловский засветился на концерте к 9 мая в России
7
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
7
Путину не нужен Донбасс - Геращенко
Голосов: 42209
Голосование Почему именно сейчас Петр Порошенко заговорил о вступлении в НАТО?
  • Хочет поднять свой рейтинг, потому что тема популярна в обществе
  • Отвлекает украинцев от реальных проблем в стране
  • Пытается таким образом получить поддержку мира
  • Это просто очередное заявление, не стоит никакого внимания
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua