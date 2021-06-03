Рада может признать Лукашенко угрозой международной безопасности

Рада рассмотрит постановление относительно Лукашенко. Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада 3 июня рассмотрит постановление о признании режима Александра Лукашенко угрозой международной безопасности.

"Состоялось заседание комитета, который принял проект постановления. Я думаю, что он 3 июня будет рассмотрен в стенах парламента", - сообщил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов.

Относительно поддержки Разумковым этого документа, спикер отметил, что будет руководствоваться тем, какой именно текст постановления предложат к рассмотрению.

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23 мая самолет Ryanair "Афины-Вильнюс" развернулся над территорией Беларуси и экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании, которое якобы получила администрация минского аэропорта и передала экипажу. Однако в результате власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивался в Беларуси. Событие вызвало реакцию в мировом сообществе. В Европейском Союзе начали работу над новыми ограничительными мерами против властей Беларуси, а в МИД Украины подготовили против режима Лукашенко санкционные предложения для СНБО.