Рада должна дать официальную политическую оценку Революции достоинства. Надо остановить "пятую колонну" - Вятрович

Владимир Вятрович: "Руководство парламента должно созвать внеочередную сессию для принятия заявления о Революции Достоинства, а не идти на поводу у "пятой колонны" Кремля"

Попытки "пятой колонны" Кремля навязать Украине российские тезисы о Майдане как государственном перевороте, недопустимы.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович в кулуарах парламента.

"Завтра очень важный день, и обидно, что пока руководство парламента не отреагировало на нашу инициативу. Суть ее заключается в том, чтобы созвать внеочередную сессию, на которой принять текст заявления парламента относительно политической оценки Революции достоинства. Авторами этого текста заявления есть ряд депутатов из разных политических фракций, кроме "Оппозиционного платформы - За жизнь", и я один из них", - сказал парламентарий.

Также он отметил, что сейчас в СМИ активизируется информационная кампания по дискредитации Революции достоинства и ее участников, поэтому парламент должен четко заявить о своей однозначной позиции.

"Считаю, что сейчас она крайне важна, потому что сейчас мы являемся свидетелями развертывания информационной кампании против Майдана, публикации о ложных Героях Небесной сотни, что якобы майдановцы убивали невинных милиционеров", - отметил Вятрович.

Политик обратил внимание на то, что пророссийские политические силы стремятся переписать историю событий на Майдане в выгодном для агрессора контексте.

"Зарегистрированный абсолютно скандальный законопроект Кивой, который заключается в том, чтобы гарантировать социальную защиту для представителей правоохранительных органов, участвовавших в событиях на Майдане, в частности Беркута. Это все, к сожалению, свидетельствует о четком намерении некоторых политических сил в Украине сделать разворот по Майдану так, как эти события интерпретирует Россия", - сказал народный депутат.

"Для России - это крайне важно, потому что это абсолютно вписывается в ее общую концепцию, что якобы в Украине продолжается гражданская война, которая началась еще со времен Майдана. Нам крайне важно остановить этот разворот, потому что он будет иметь огромное негативное влияние на внутриполитическую и внешнеполитическую ситуацию", - добавил он.