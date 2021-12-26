За нарушение предусмотрен штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы. Фото: ua.news

С 8 января украинских работодателей будут штрафовать за указание пола в вакансиях.

Об этом говорится в соответствующих изменениях ст. 24-1 (часть третья) Закона "О рекламе".

Запрет на указание возраста кандидатов, предложение работы только определенному полу (кроме специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола) действует с 1996 года, однако с 2022 за это начнут штрафовать в десятикратном размере минимальной зарплаты на момент штрафа.

Поскольку минимальная зарплата сейчас составляет 6500, работодатели должны будут заплатить 65 тысяч гривен штрафа за нарушение. Если минимальная заработная плата увеличится, то возрастут и штрафы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Требуется бухгалтер, девушка до 50 лет, высокая, худая" - за это объявление оштрафовали работодателя

Гоструд будет составлять распорядительный документ о штрафе на основании акта проверки – по результатам рассмотрения дела, исследования материалов и наличия оснований для штрафа.

Работодатель должен уплатить штраф в госбюджет по месту государственной регистрации юридического лица или ФЛП в течение 15 дней от получения распорядительного документа Гоструда.

Правительство Украины поддержало законопроект по усовершенствованию правового регулирования и запрета дискриминации работающих женщин во время беременности, родов и вскармливания ребенка.