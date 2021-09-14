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вторник, 14 сентября 2021 12:27

Работников школ могут обязать к вакцинам - Шмыгаль

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Работников школ могут обязать к вакцинам - Шмыгаль
В Украине вакцинировали почти 25% взрослого населения. Фото: @moz.ukr

Правительство может принять решение об обязательной вакцинации коллективов учебных заведений. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции во вторник.

"Мы не планируем внедрять обязательную вакцинацию для конкретного человека, но можем ввести обязанность быть вакцинированными для коллективов учебных заведений.

Есть много примеров, когда родительские коллективы сами берут инициативу в свои руки и спрашивают директоров школ, какой процент учителей вакцинирован. Они беспокоятся о здоровье детей", - цитирует премьера "Інтерфакс-Україна".

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Сегодня в Украине полностью вакцинировали 4,8 млн граждан. Это почти 25% взрослого населения.

"Почему важно всем вакцинироваться до конца года. В следующем году, вероятно, возможна ревакцинация. Возможно. Все страны к этому готовятся. Неизвестно, какие штаммы будут появляться, как себя будет вести вирус. Сочетание вакцинации и ревакцинации не желательно, поскольку это будет сбивать некий ритм" - сказал Шмыгаль.

С нынешним темпом до конца года выйдет вакцинировать большинство взрослого населения, уверен премьер.

За последние сутки в Украине обнаружили 3332 новых больных коронавирус. Из них детей - 364. Наибольшее количество случаев зарегистрировали в Киеве, Харьковской, Львовской, Одесской и Луганской областях.

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