Коронавирус накрывает Украину. Количество больных резко увеличилось

Всего в Украине провели более 12,3 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 3332 новых больных коронавирусом. Из них детей – 364, медработников – 58.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (412), Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 321 156 человек. Умерли 54 457 пациентов, из них 97 – за последние сутки. Выздоровели 2 223 272 человека, за последние сутки – 1404, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 62 725 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 29 281, ИФА – 8413. Также сделали 25 031 экспресс-тест на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 12,3 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 412 случаев;

Винницкая область - 109 случаев;

Волынская область - 66 случаев;

Днепропетровская область - 191 случай;

Донецкая область - 195 случаев;

Житомирская область - 58 случаев;

Закарпатская область - 44 случая;

Запорожская область - 163 случая;

Ивано-Франковская область - 48 случаев;

Киевская область - 101 случай;

Кировоградская область - 14 случаев;

Луганская область - 214 случаев;

Львовская область - 241 случай;

Николаевская область - 30 случаев;

Одесская область - 232 случая;

Полтавская область - 88 случаев;

Ровенская область - 141 случай;

Сумская область - 84 случая;

Тернопольская область - 99 случаев;

Харьковская область - 260 случаев;

Херсонская область - 59 случаев;

Хмельницкая область - 109 случаев;

Черкасская область - 143 случая;

Черновицкая область - 174 случая;

Черниговская область - 57 случаев.

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Вечером 13 сентября правительство одобрило изменения в постановление о карантине. Нововведения будут предусматривать введение привилегий для вакцинированного от коронавируса населения и для заведений с вакцинированными работниками. Кроме этого, Кабмин планирует ввести новый вид Сovid-сертификата, который будут выдавать после первой дозы вакцины. Желтая зона в Украине начнет действовать не раньше конца сентября. 43% украинский поддерживают введение карантинных ограничений в стране даже при условии, что это обернется снижением благосостояния для большинства людей.