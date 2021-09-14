Коронавирус накрывает Украину. Количество больных резко увеличилось

За последние сутки в Украине обнаружили 3332 новых больных коронавирусом. Из них детей – 364, медработников – 58.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (412), Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 321 156 человек. Умерли 54 457 пациентов, из них 97 – за последние сутки. Выздоровели 2 223 272 человека, за последние сутки – 1404, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 62 725 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 29 281, ИФА – 8413. Также сделали 25 031 экспресс-тест на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 12,3 млн ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 412 случаев;
Винницкая область - 109 случаев;
Волынская область - 66 случаев;
Днепропетровская область - 191 случай;
Донецкая область - 195 случаев;
Житомирская область - 58 случаев;
Закарпатская область - 44 случая;
Запорожская область - 163 случая;
Ивано-Франковская область - 48 случаев;
Киевская область - 101 случай;
Кировоградская область - 14 случаев;
Луганская область - 214 случаев;
Львовская область - 241 случай;
Николаевская область - 30 случаев;
Одесская область - 232 случая;
Полтавская область - 88 случаев;
Ровенская область - 141 случай;
Сумская область - 84 случая;
Тернопольская область - 99 случаев;
Харьковская область - 260 случаев;
Херсонская область - 59 случаев;
Хмельницкая область - 109 случаев;
Черкасская область - 143 случая;
Черновицкая область - 174 случая;
Черниговская область - 57 случаев.
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Вечером 13 сентября правительство одобрило изменения в постановление о карантине. Нововведения будут предусматривать введение привилегий для вакцинированного от коронавируса населения и для заведений с вакцинированными работниками. Кроме этого, Кабмин планирует ввести новый вид Сovid-сертификата, который будут выдавать после первой дозы вакцины.
Желтая зона в Украине начнет действовать не раньше конца сентября.
43% украинский поддерживают введение карантинных ограничений в стране даже при условии, что это обернется снижением благосостояния для большинства людей.
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