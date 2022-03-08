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вторник, 08 марта 2022 06:01

Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники

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Показали колонну уничтоженной боевой техники оккупантов.

Техника была уничтожена Байракторами. Фото выложил глава военно-гражданской администрации Сум Дмитрий Живицкий в телеграмм.

  Уничтоженная боевая техника под Сумами
Уничтоженная боевая техника под Сумами
  Уничтоженная боевая техника под Сумами
Уничтоженная боевая техника под Сумами
  Уничтоженная боевая техника под Сумами
Уничтоженная боевая техника под Сумами

"Еще одна колонна российской вражеской техники под Сумами", - сообщил Живицкий.

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"Спасибо ВСУ и всем причастным! Оркам место в аду!", написал он.

После 23 часов 7 марта на Сумы и Ахтырку российские вражеские самолеты сбросили авиабомбы. Уничтожили дома в селе Бытица. Среди пострадавших есть дети.

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