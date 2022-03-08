Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники

Показали колонну уничтоженной боевой техники оккупантов.

Техника была уничтожена Байракторами. Фото выложил глава военно-гражданской администрации Сум Дмитрий Живицкий в телеграмм.

Уничтоженная боевая техника под Сумами

Уничтоженная боевая техника под Сумами

Уничтоженная боевая техника под Сумами

"Еще одна колонна российской вражеской техники под Сумами", - сообщил Живицкий.

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"Спасибо ВСУ и всем причастным! Оркам место в аду!", написал он.

После 23 часов 7 марта на Сумы и Ахтырку российские вражеские самолеты сбросили авиабомбы. Уничтожили дома в селе Бытица. Среди пострадавших есть дети.