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четверг, 04 июля 2019 16:28

Работали помощниками "регионалов": приоткрыли завесу списка "Слуга народу"

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Работали помощниками &quot;регионалов&quot;: приоткрыли завесу списка &quot;Слуга народу&quot;
Председатель партии "Слуга народу" Дмитрий Разумков был в Партии регионов. Фото: LIGA.net

В списке кандидатов в народные депутаты от "Слуга народу" - почти четыре десятка полных тезок помощников нардепов разных созывов, которые, вероятно, являются одними и теми же людьми. Об этом сообщает движение "Чесно".

Среди них - помощники Табачника, Королевской, Сивковича, Геращенко, Кубива и Катеринчука. А также помощники депутатов из "Партія регіонів", "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт", "Батьківщина", "Самопоміч", "Відродження".

В Аппарате Верховной Рады на запрос ответили, что у них "нет возможности подтвердить, что это одни и те же лица, поскольку личные дела помощников-консультантов на общественных началах нардепов ВРУ 4, 5, 6 созыва уничтожено".

Несмотря на это активисты смогли установить ряд реальных помощников народных депутатов разных созывов, которые сейчас идут в списке "Слуга народу".

В частности, сам лидер партии Дмитрий Разумков в Верховной Раде V созыва (2006-2007 гг.) работал на общественных началах помощником регионалки Валерии Матюхи. А с 2006-го до 2010 года сам был членом "Партія регіонів" и вышел из нее тогда, когда Виктор Янукович победил на президентских выборах 2010 года.

В 2010-2014 гг. Разумков работал с Сергеем Тигипко.

Полный тезка руководителя избирательного штаба партии Александра Корниенко был помощником на общественных началах у председателя фракции "Партія регіонів" Александра Ефремова, который уже три года находится за решеткой по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, в прямой поддержке преступной организации "ЛНР", а также в незаконном завладении имуществом "Луганськвугілля".

Пресс-секретарь Корниенко отрицает его сотрудничество с одиозным "регионалом".

Кроме того, по меньшей мере восемь полных тезок кандидатов в нардепы от "Слуга народу" ранее работали помощниками депутатов от "Партія регіонів" в ВР разных созывов, указывает "Чесно".

Например, 20-й номер списка Данил Гетманцев в трех созывах парламента работал у бывшего нардепа- "регионала" Владимира Сивковича, а 119-й номер Андрей Задорожный, или же его полный тезка был помощником на общественных началах одиозного "регионала", экс-министра образования и науки, молодежи и спорта, фигуранта антикоррупционных расследований Дмитрия Табачника в Верховной Раде IV созыва.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыма.

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04
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