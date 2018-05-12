Рабочий визит Порошенка в Германию: стало известно, что попросил президент

Президент Петр Порошенко совершил рабочую поездку в Европу, где обсудил много важных вопросов. Фото: Glavred

Петр Порошенко совершил рабочую поездку в Германию для обсуждения ряда важных вопросов. В частности, президент призвал европейских коллег меньше говорить о борьбе с коррупцией в Украине, ведь это в своих целях может использовать Россия.

Об этом "Апострофу" сообщил источник в украинских дипломатических кругах.

Так одной из ключевых тем стала критика ЕС на счет борьбы с коррупцией в Украине.

"Они (представители украинской власти) хотят, чтобы в ЕС поменьше говорили о коррупции. Потому что Россия будет включаться в украинские выборы, используя этот тезис. Поэтому наши политики просят поменьше об этом говорить. Но в ЕС не готовы на такое соглашаться", - рассказал источник.

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Разные видения этого вопроса может стать проблемой на предстоящем саммите. Также от украинской делегации поступило предложение подготовить декларацию по итогам июльского саммита.

"Сложности с указанной декларацией возникли после нидерландского референдума 2016 года, который заблокировал окончательную ратификацию украинского-европейского Соглашения об ассоциации. Он не дает покоя до сих пор. Поэтому со стороны украинской делегации было предложено признать этот референдум недоразумением, а его результаты - ошибочными", - подчеркнул источник.

В течение 9-10 мая Петр Порошенко находился в Германии с рабочим визитом. Президент провел несколько встреч, в частности с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эмануэлем Макроном. Лидеры обсудили синхронизацию санкций против России, введение миротворцев на Донбасс, а также газопровод Северный поток-2.