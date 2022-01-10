Рабочая неделя Зеленского началась со лжи

Президент Владимир Зеленский запостил в Instagram прошлогоднее фото из рабочего кабинета, подписав его как понедельничное.
Фотофакт заметил бывший народный депутат Борислав Береза в Telegram.
"Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом 2022 году", - подписал Зеленский фото 10 января.
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Фото оказалось похожим на снимок, сделанный в ноябре 2021-го.
Также Береза сообщил, что президент полетел с руководителем Офиса Андреем Ермаком "на острова".
"Это, конечно, так мило, но абсолютно паливно. Давно уже Подоляк (Михайло Подоляк, советник Ермака. - Gazeta.ua) и компания так в штангу не били", - написал он.
Тем временем, политтехнолог Тарас Березовец сообщил в Telegram, что Зеленский "вылетел на отдых на чартере вместе с женой и Андреем Ермаком".
"Информацию знал ещё вчера. Сегодня подтвердили", - написал.
8 января в Instagram появились фото Зеленского с отдыхающими в "Буковеле".
Из сообщений СМИ, Зеленский приехал на курорт в Ивано-Франковскую область 4 января. Разместился в отеле "Radisson Blu Resort Bukovel". В этом же отеле остановился олигарх Игорь Коломойский.
Также появилось фото из застолья Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака. 7 января президент выложил видео, как катается на лыжах, а Ермак - фото с курорта на следующий день.
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