Рабинович в Москве встретился с "кремлевским куратором"

Рабинович встретился с Дмитрием Козаком. Фото: Фейсбук/Рабинович

Сопредседатель оппозиционной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович встретился с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Информацию о своем визите в Москву Рабинович изложил в Фейсбук.

"Сейчас прошла встреча в Москве с заместителем руководителя АП России Дмитрием Козаком! Я довел до Дмитрия Николаевича позицию нашей партии по ключевым вопросам внешней и внутренней политики! Работаем дальше! Нас не сломить!!!", - написал представитель ОПЗЖ.

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Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак курирует вопросы Донбасса в Кремле. Ранее Козак заявлял, что Россия 2019 предлагала привлечь Виктора Януковича, 4-го президента Украины, к переговорам в Трехсторонний контактной группе "для урегулирования ситуации на Донбассе".