Пытки: российский МИД сказал, что думает о водной блокаде Крыма

Россияне перекрывают реки и откачивают воду. Фото Крым Реалии

Представители МИД РФ недовольны прекращением водоснабжения в оккупированный Крыму. Российская сторона возмущена ситуацией.

Кремлевские пропагандисты охарактеризовали процесс, как "пытки и жестокое обращение". Об этом 12 сентября сообщила Мария Захарова, официальный представитель МИД России, на брифинге в Москве. Пишет aspi.com

Дипломат обвинила Украину в нарушении международного законодательства. Она заявила, что Киев не придерживается международных правозащитных договоров. "Водная блокады Крыма" якобы влияет на население, сами граждане страдают от этой ситуации.

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До оккупации Украины обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. Конструкция соединяет главное русло Днепра с полуостровом. Без днепровской воды оккупационной власти будет очень трудно удерживать ситуацию под контролем. Россия разрабатывает очередные планы по попыток захватить украинские территории, чтобы решить свои проблемы.