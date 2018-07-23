Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады

Фото: facebook.com/Egorova.VM

Бывшая помощница нардепа от Радикальной партии Сергея Скуратовского Валерия Егорова не слишком расстроена тем, что ей закрыли доступ в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют фотографии с ее страницы в Facebook.

20 июня, когда комитет лишил Егорову аккредитации, она ждала в аэропорту "Борисполь" на рейс в Турцию. Там отдыхала в курортном районе Мармарис. Ездила вместе с коллежанкой Юлией Махмуди.

Если верить датам под фотографиями, девушки отдыхали в Турции две недели.

Первая фотография после прибытия в Украину - на водительском сиденье Porsche. Кто владелец автомобиля - неизвестно.

Ивана Купала Валерия встречала на Львовщине. Несколько дней Егорова провела во Львове. Оттуда через Ровно вернулась в Киев.

На месте девушка не засиделась - в тот же день опубликовала фото с курортного комплекса Rixos-Prykarpattya в Трускавце. Самый дешевый двухместный номер там стоит 2900 грн в сутки.

После нескольких дней релакса Валерия вернулась во Львов. Там, очевидно, праздновали день рождения Махмуди. После этого снова в путешествие - теперь в Яремче.

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После того, как Валерия Егорова и Юлия Махмуди в Верховной Раде показали фотографу средний палец, их лишили аккредитации. Разрешение посещать парламент девушки имели как представительницы партийных изданий Радикальной партии.