Пятилетнее дело Насирова двигается к финалу

В марте 2017 года, когда детективы НАБУ пришли к Роману Насирову с подозрением, врачи вывезли его на носилках под одеялом в "Феофанию". Фото: "Радіо Свобода"

В Высшем антикоррупционном суде продолжается рассмотрение дела относительно бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Судьи изучили 238-240 тома дела.

Защита экс-чиновника на протяжении всего рассмотрения дела говорила, что Насиров выполнял сугубо "церемониальную функцию". Ему приходили положительные выводы областных органов ГФС о рассрочке в пользу компаний, которые связывают с беглым экс-нардепом Александром Онищенко. Насиров ничего в этих выводах не менял, документы не анализировал, а просто принимал автоматические решения.

Прокуратура считает, что решения были незаконными и с нарушением порядка.

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"В 2017 году Насиров с помощью решения Окружного административного суда города Киева хотел переложить всю ответственность на руководителей местных налоговых. Но планы Насирова обломил Верховный суд, отменивший решение ОАСК", - пишет ЦПК.

Теперь позицию защиты "разбили" во второй раз.

Прокурор в суде предоставил десятки решений Насирова с отказом в рассрочках таким компаниям - Харьковводоканал, Ивано-Франковский военный лесхоз, Укргаздобыча, Укрнефть, Донбассэнерго, Тернопольский облавтодор. Хотя имел положительные выводы и письма из областей.

"Дело понемногу движется к финалу. Осталось исследовать два десятка томов, допросить несколько свидетелей, исследовать доказательства защиты и потерпевшего и провести финальные прения. Надеемся, что в этом году по делу будет приговор", - сообщают активисты.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Насирова в марте 2017 года. Он лежал в больнице "Феофания". Медперсонал пытался не впустить детективов в палату. Говорили, Насиров в тяжелом состоянии. По версии следствия, экс-председатель ДФС предоставлял незаконные рассрочки долга по уплате платежей фирмам, связанным с Онищенко и его "газовой схемой". Ущерб составил более 2 млрд грн. Соломенский районный суд Киева арестовывал экс-чиновника. Через несколько дней жена Насирова внесла за него залог - 100 млн грн.