Пять лет ассоциации с ЕС: политолог раскрыл перспективы

Слева направо президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу, президент Украины Петр Порошенко и президент Европейского Совета Герман ван Ромпей во подписания "экономической" части Соглашения об ассоциации в Брюсселе 27 июня 2014 Фото: unn.com.ua

Пять лет назад, 27 июня 2014 года, президент Петр Порошенко подписал заключительную часть Соглашения об ассоциации с ЕС. Тогда вместе с Украиной свои соглашения подписали также Молдова и Грузия. Какие результаты это дало для государства в комментарии Gazeta.ua рассказал политолог Петр Олещук.

"Соглашение об ассоциации изначально имело определенные недостатки. В частности, это квотный принцип. Мы знаем, что Украина за некоторым группам товаров выбирает квоты достаточно быстро и это обусловливает соответствующие проблемы. Кроме того, есть достаточно серьезная проблема, связанная с тем, что Украина не выполняет свои обязательства. А это, прежде всего, фитосанитарные нормы, нормы по ввозу товаров ".

Ассоциация открыла возможности для торговли с Европейским Союзом, а именно это должно стать основой для дальнейшего сотрудничества, считает политолог.

"Мы должны понимать, что подписание этого соглашения было в значительной степени политическим. То есть в свое время Янукович отказался подписывать, это спровоцировало Майдан и в такой ситуации президент Порошенко не мог не подписать это соглашение, несмотря на то, что там действительно могли быть некоторые проблемы. А отдельные вопросы, возможно, нуждались в некоторых уточнениях".

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Говорить о вступлении Украины в ЕС еще рано. Все зависит от ситуации в Европейском Союзе и их внутренней консолидации, говорит политолог.

"Украина, в первую очередь, должна реализовать соглашение об ассоциации, демонстрировать шаги по борьбе с коррупцией, по модернизации государственного управления, экономический рост".

Переговоры о подписании Ассоциации с ЕС начались еще со времен президентства Виктора Ющенка и длились до начала Революции Достоинства. Тогда президент Янукович отказался подписывать договор об ассоциации, что привело к протестам украинцев. Янукович в феврале 2014 сбежал из страны и теперь скрывается на территории России.