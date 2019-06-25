Пять лет ассоциации с ЕС: политолог раскрыл перспективы

 
Ексклюзивы
1/5
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 972
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
3 Просмотров: 18837
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 792
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3267
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
9 Просмотров: 6552
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 378
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1296
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2691
Зеленский и олигархи: кто кого
Зеленский и олигархи: кто кого
Просмотров: 3861
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
Просмотров: 6192
Фото
Все фото
4
7
10
3
1
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
В ПАСЕ украинские и российские журналисты будут стоять отдельно
В ПАСЕ украинские и российские журналисты будут стоять отдельно
В Киеве попрощались с Дмитрием Тымчуком
В Киеве попрощались с Дмитрием Тымчуком
Ляшко привел в Раду собаку
Ляшко привел в Раду собаку
&quot;Слуга народа&quot; скрывает списки депутатов
"Слуга народа" скрывает списки депутатов
Видео
Все видео
Появилось видео, как Зеленский танцами приветствует Коломойского с днем рождения
Появилось видео, как Зеленский танцами приветствует Коломойского с днем рождения
Саакашвили поделился радостной новостью
Саакашвили поделился радостной новостью
Глава АП засветился в кредитной афере - СМИ
Глава АП засветился в кредитной афере - СМИ
Левочкин поехал на суд к "другу" Фирташу
Левочкин поехал на суд к "другу" Фирташу
Гриценко с Вакарчуком поцапались в прямом эфире
Гриценко с Вакарчуком поцапались в прямом эфире
Интервью
1/5
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 918
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 1953
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11061
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 756
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2205
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
24 июня 2019
1 Просмотров: 2601
Здрастуй, Польща
— Батьку, візьми мене із собою до Польщі, — проситься донька-десятикласниця. — Коли ще Україна гратиме у фіналі чемпіонату ...
четверг, 27 июня 2019 08:15

Пять лет ассоциации с ЕС: политолог раскрыл перспективы

  Комментировать
Пять лет ассоциации с ЕС: политолог раскрыл перспективы
Слева направо президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу, президент Украины Петр Порошенко и президент Европейского Совета Герман ван Ромпей во подписания "экономической" части Соглашения об ассоциации в Брюсселе 27 июня 2014 Фото: unn.com.ua

Пять лет назад, 27 июня 2014 года, президент Петр Порошенко подписал заключительную часть Соглашения об ассоциации с ЕС. Тогда вместе с Украиной свои соглашения подписали также Молдова и Грузия. Какие результаты это дало для государства в комментарии Gazeta.ua рассказал политолог Петр Олещук.

"Соглашение об ассоциации изначально имело определенные недостатки. В частности, это квотный принцип. Мы знаем, что Украина за некоторым группам товаров выбирает квоты достаточно быстро и это обусловливает соответствующие проблемы. Кроме того, есть достаточно серьезная проблема, связанная с тем, что Украина не выполняет свои обязательства. А это, прежде всего, фитосанитарные нормы, нормы по ввозу товаров ".

Ассоциация открыла возможности для торговли с Европейским Союзом, а именно это должно стать основой для дальнейшего сотрудничества, считает политолог.

"Мы должны понимать, что подписание этого соглашения было в значительной степени политическим. То есть в свое время Янукович отказался подписывать, это спровоцировало Майдан и в такой ситуации президент Порошенко не мог не подписать это соглашение, несмотря на то, что там действительно могли быть некоторые проблемы. А отдельные вопросы, возможно, нуждались в некоторых уточнениях".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Безвиз - есть, членство в Евросоюзе и НАТО - будет

Говорить о вступлении Украины в ЕС еще рано. Все зависит от ситуации в Европейском Союзе и их внутренней консолидации, говорит политолог.

"Украина, в первую очередь, должна реализовать соглашение об ассоциации, демонстрировать шаги по борьбе с коррупцией, по модернизации государственного управления, экономический рост".

Переговоры о подписании Ассоциации с ЕС начались еще со времен президентства Виктора Ющенка и длились до начала Революции Достоинства. Тогда президент Янукович отказался подписывать договор об ассоциации, что привело к протестам украинцев. Янукович в феврале 2014 сбежал из страны и теперь скрывается на территории России.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пять лет ассоциации с ЕС: политолог раскрыл перспективы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июня

Пять лет ассоциации с ЕС: политолог раскрыл перспективы

Самое читаемое
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
6
 Просмотров: 27066
На передовой разводят войска
На передовой разводят войска
 4 Просмотров: 24174
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
 2 Просмотров: 18828
В крошечном бикини: дочь Веры Брежневой поделилась откровенными снимками
В крошечном бикини: дочь Веры Брежневой поделилась откровенными снимками
7
 Просмотров: 17172
Появилась реакция Зеленского на скандальное решение ПАСЕ
Появилась реакция Зеленского на скандальное решение ПАСЕ 4 Просмотров: 16371
Политика
Разумков рассказал о планах по расширению "нормандского формата"
Разумков рассказал о планах по расширению "нормандского формата" Просмотров: 180
Был выбор между двумя пороками: швейцарское радио о возвращении России в ПАСЕ
Был выбор между двумя пороками: швейцарское радио о возвращении России в ПАСЕ 1 Просмотров: 2259
Зеленский обсудил с президентом Парламентской ассамблеи НАТО ситуацию на Донбассе
Зеленский обсудил с президентом Парламентской ассамблеи НАТО ситуацию на Донбассе Просмотров: 567
ЦИК утвердила избирательные бюллетени
ЦИК утвердила избирательные бюллетени Просмотров: 63
Трамп и Путин встретятся 28 июня
Трамп и Путин встретятся 28 июня Просмотров: 117
Больше всего комментируют
13
Против конкурентов Порошенко вбухали не менее 6,5 грн на "чернуху" в Facebook
13
Партия Зеленского сбросила в рейтинге - свежий опрос
11
Суд вернул советские названия столичным проспектам Бандеры и Шухевича
8
Новые лица в киевской "Батьківщині" - кандидаты в Верховную Раду
4
Появилась реакция Зеленского на скандальное решение ПАСЕ
Голосов: 4711
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua