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пятница, 25 февраля 2022 15:25

Спецтема: Напад Росії на Україну

Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной в Беларуси

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Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной в Беларуси
Беларусь поддерживает РФ в войне против Украины. Фото: radiosvoboda.org

Президент России Владимир Путин заявил о готовности отправить в белорусский Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной.

Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь Кремля Сергей Песков, передает российское "РБК".

"Россия готова направить для переговоров в Минск делегацию, в которую войдут представители Минобороны, МИД и администрации Кремля", - говорится в сообщении.

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Беларусь поддерживает РФ в войне. Вчера с территории Республики Беларусь выпустили четыре баллистические ракеты в сторону Украины. Сегодня оккупанты обстреляли жилые дома с территории Минской области Беларуси и оккупированного Крыма.

Второй день продолжается полномасштабная война Российской Федерации против Украины. Около 4:00 враг активизировался и нанес ракетный удар по Киеву. От ракеты оккупантов загорелась жилая девятиэтажка.

По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии. Дом пылал, есть угроза разрушения.

ВСУ ведут активные бои возле населенных пунктов Дымер и Иванков в Киевской области. Это наиболее опасные направления – северо-западнее Киева.

137 украинских защитников погибли в боях против оккупантов в первый день вторжения России. Ранены 316 бойцов. Также есть погибшие среди гражданского населения, в том числе дети.

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