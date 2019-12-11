Путин заманивает Зеленского в ловушку

Самое важное для Зеленского - не купиться на приемы Путина, пишут в СМИ.

Президент РФ Владимир Путин заманивает президента Украины Владимира Зеленского в ловушку, играясь в "добро полицейского".

"Путин идёт по пути условного умиротворения. И на самом деле это – самая ключевая опасность. Потому что хороший Путин куда опаснее злого. Последний понятный, предсказуемый, ему можно и есть что противопоставить. Первый иной: он плавно заставляет тебя сесть на газовую иглу, повернуть в сторону России. Он покупает и задабривает", - пишет журналист Александр Демченко на Lb.ua

Путину "было интересно обволакивать, задабривать украинского президента, играя в поддавки – где-то соглашаться, где-то отказываться. Он прощупывал почву".

Ведь очевидно, что российская армия может завтра пойти в полномасштабное наступление против Украины. Не для этого ли варианта РФ требовала в Париже разведения войск по всей линии фронта – чтобы получить более выгодный плацдарм для наступления? - говорится в публикации.

"Но Путин сейчас играет роль не плохого, а доброго полицейского. Он говорит о потеплении в отношениях, предлагает Зеленскому 25-процентную скидку на российский газ, соглашается с предложениями украинского президента.

Самое важное – не купиться на эту уловку", - пишет журналист.

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Также в Украины была опция забрать у России $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в вопросе газа. Сумма была бы значимой для государственного бюджета. Но Зеленский заявил, что украинская сторона согласились взять не деньгами, а газом.

"Было непонятно, почему украинская делегация согласилась с позицией российских визави. Быть может, нам попросту поставили ультиматум, и мы избежали неприятной ситуации", - говорится в публикации.

К вопросу восстановления Украиной полного контроля за государственной границей вернутся на встрече в "нормандском формате" через четыре месяца. Об этом на пресс-конференции в Париже сказал президент Украины Владимир Зеленский.