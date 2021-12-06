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Путин военным шантажом хочет уступок от НАТО - Арестович

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Путин военным шантажом хочет уступок от НАТО - Арестович
Россия шантажирует Запад. Фото: 24 канал

НАТО не подвергнется шантажу со стороны России.

Об этом в эфире телеканала Дом заявил представитель Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает Укринформ.

В Кремле не желают мирного урегулирования ситуации на Донбассе, "они хотят шантажа, они хотят торговли".

"Контуры этой торговли отмечены. Они хотят от НАТО гарантий непродвижения НАТО на Восток, как они заявили. И позиция была заявлена ​​к тому же саммиту (глав МИД стран - ред.) НАТО. И им сразу дали понять, что ребята, куда расширяется НАТО — это дело НАТО, и той стороны, на которую расширяется, а вы причем?", — сказал Арестович.

Он подчеркнул, что НАТО, прежде всего, это оборонный блок, он никому не угрожает в отличие от России.

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Североатлантический альянс не подвергнется шантажу Кремля, убежден Арестович.

"Это значило бы, что Путин военным шантажом добился от Запада уступок в своей политике. Так это не работает. Не может военный блок, который по совокупной силе раз в 50 сильнее Российской Федерации, идти на ее давление. Но никто не будет договариваться с Россией относительно внутренних дел НАТО. Это не серьезно. Потому что это означало бы, что этому блоку кто-либо может диктовать условия. Это конец этого блока", — сказал он.

1 декабря президент России Путин заявил, что хочет "конкретных договоренностей" на бумаге с США и другими членами НАТО, что Альянс не будет расширяться на восток, намекая на Украину и Грузию.

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