"Путин - убийца. Суд над ним еще впереди" - Порошенко

Путину нужны не Крым и Донбасс, он посягает на всю Украину - Порошенко. Фото: eurosolidarity.org

Крупнейшими врагами Украины является российский агрессор и желание быстро решать сложные проблемы внутри страны.

Об этом сказал Петр Порошенко в интервью изданию "Украинская правда" в рамках спецпроекта к 30-летию Независимости.

"Внутренний фактор - это желание быстрых и простых решений сложных проблем. Иногда неумение бежать марафон: очень быстро разочаровываемся и начинаем искать виновных. Патернализм как наследство совка. Иногда - нежелание быть ответственными, как в малых делах, так и в крупных", - считает пятый президент.

"Снаружи - российский имперский правитель. Неважно, как его фамилия: Петр Первый или Екатерина Вторая, Владимир Ленин или Владимир Путин. Их суть одинакова - уничтожить Украину и украинцев. Российский империализм многолик, уже не одно поколение российских политиков питается его инстинктами. Боюсь, их наследуют и преемники Путина", - предостерегает лидер "Европейской Солидарности".

"Недавняя писанина Путина в сухом остатке формулирует территориальные претензии России к Украине. Впрочем, Путину нужны не Крым и Донбасс. Он посягает на всю Украину, так как он отрицает само наше право на отдельное существование как нации и государства. Поэтому точку невозврата к колониальному статусу мы пройдем только тогда, когда Украина вступит в Европейский Союз и НАТО, получит действенные гарантии безопасности и территориальной целостности", - убежден Порошенко.

Пятый президент также отметил, что чрезмерная толерантность к 2013 году украинской власти к навязыванию российского культурного, экономического и ценностного нарратива вызвала временную оккупацию Крыма.

"Разрешили развалить армию и чувствовать российской агентуре здесь, как у себя дома. Не увидели в российских действиях в Приднестровье, Абхазии и Цхинвальском регионе предупреждения - следующей будет Украина. К сожалению, были слепыми и позволили себе стать слабыми. Государственный изменник Янукович и его приспешники сознательно уничтожали обороноспособность страны. В конце концов, в свою позорный конец Янукович написал письмо в Россию с просьбой прислать войска в Украину. Сам он получил за это заслуженный приговор, а Путин зря надеется, что обращение экс-президента беглого станет для него индульгенцией за вторжение в Украину", - отмечает Порошенко.

"Путин - убийца. Суд над агрессором еще впереди. Свободная, сильная, европейская, демократическая Украина - серебряная пуля, связка чеснока и осиновый кол в гроб российского империализма", - убежден лидер партии.